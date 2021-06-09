"Мальчик придет": Ковальчук и Чумаков сделали заявление о втором ребенке

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали о семейных планах.

Экс-солистка группы "Блестящие" уже более семи лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым. Поклонники считают артистов идеальной парой. Однако фанатов расстраивает тот факт, что за такой долгий срок супруги родили лишь одного ребенка. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают дочь Амелию, которой сейчас три года и семь месяцев.

Звездные родители признались, что им часто приходится отвечать на бестактный вопрос о том, когда они пойдут за мальчиком. Супруги считают, что жизнь – это не рынок, за ребенком нельзя просто так пойти в заранее определенное время. Пара считает, что мальчик сам придет в их семью, как только "Боженька даст".

Напомним, Юлии Ковальчук сейчас 38 лет, а ее супругу – 40 лет. Вполне возможно, что в их семье позже появится еще даже не один ребенок. Артисты признались, что не любят вопросов об этом. Они очень трепетно относятся к своей семье и оберегают личную жизнь от излишнего внимания публики.

В интервью изданию "7 Дней" звездные супруги рассказали, что очень много времени проводят в узком семейном кругу. Артистам не нужны какие-то уникальные развлечения, поэтому чаще всего они проводят время с дочерью, как самые обычные родители: гуляют, играют, смотрят мультфильмы и всячески демонстрируют девочке свою любовь.

Ранее Юлия Ковальчук заявляла о собственной раскрепощенности в близких отношениях с мужем.