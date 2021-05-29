Скромница Ковальчук сверкнула трусиками: Уже не знает что оголить

Юлия Ковальчук в личном блоге поделилась откровенным снимком в полупрозрачном наряде.

В инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала кадр из косметологического кабинета. Артистка предстала перед поклонниками в комбинезоне для массажа. Через легкую ткань легко просматривается нижнее белье звезды – белые трусики.

"Нет, я не вступила в сборную по художественной гимнастике, хотя меня туда никто и не звал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предвосхитила вопросы подписчиков Юлия Ковальчук. Как оказалось, артистка отправилась на специальную процедуру, которая корректирует недочеты фигуры. Она рассказала фанатам, как следит за своим здоровьем и красотой.

Впрочем, не все оценили честность певицы. Некоторым не понравился слишком откровенный вид знаменитости, которая обычно ведет себя скромнее. Другие же отметили, что Юлии Ковальчук легко рассуждать о красоте, ведь у нее почти идеальная фигура благодаря генетике.

"Бабушка с жиру бесится... Уже не знает что оголить", "Советчица", "Вот до этого фото было все в порядке", "Юлечка, тебе не идет такая худоба. Надо немножечко подправиться", "Есть еще фактор генетический", "А я сошла с ума...ля-ля-ля, так если у каждого свой организм, то и писать ничего не надо, сами разберутся с собой, удачи", "Старая а все туда же", "Фигура не женщины , а дождевого червяка", – написали в комментариях.

Впрочем, большинство все же отметило красоту Юлии Ковальчук. Особенно поклонников восхитила фигура артистки – несмотря на возраст, звезда остается стройной, как девочка.