Сживает со свету: бушующий в доме Гурченко призрак не дает покоя Королевой

"О том, что в доме что-то необъяснимое происходит, мы с мамой (Мария Королева, скончалась 8 ноября 2017 года – Прим. ред.) стали догадываться давно, – рассказала Королева "Дни.ру". – Мы ночевали на втором этаже, в спальне Люси. И отчетливо стали слышать скрип половиц, шаги на лестнице. При этом в доме, совершенно точно, никого больше не было".
Можно было бы списать это на случайность, но друзья, которые приезжают на дачу к внучке Гурченко, тоже слышат странные звуки. И от них становится порой жутко....
"Я не знаю истории этого дома и событий, которые в нем происходили, – вздыхает Елена. – По документам он был построен в 1995 году, Люся же купила его позднее."
Все эти странные явления заставили внучку освятить дом святой водой. Но приведение не исчезло. Мистика! "Может, это приходит Люся, чтобы посмотреть на свои владения и драгоценности?!" – задает риторический вопрос Елена.
Напомним, недавно ее друг – певец Прохор Шаляпин – решил поваляться на кровати, которая помнит звездное тело Гурченко. Он с такой силой плюхнулся в постель, что отломилась ножка, кровать рухнула и проломила половицу деревянного дома. А под половицей влюбленных ждал сюрприз – они нашли кольцо!
"Это кольцо – явно не бижутерия, и я просто в восторге от него, – уверяла тогда Королева. – У Люси был благодетель бизнесмен Игорь Макаров, может быть это его подарок? Потому что щедрые подарки мог дарить он!"
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