Сживает со свету: бушующий в доме Гурченко призрак не дает покоя Королевой

После смерти актрисы и певицы Людмилы Гурченко ее загородный дом в подмосковном поселке Глаголево, что в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе, остался дочери, а теперь и внучке. "Дом цел, и в моих планах со временем тоже сделать там музей. Все вещи Люси – мебель, платья – берегу. Целы и четыре ее шубы, хотя мне они малы", – призналась еще недавно Елена Королева. Но теперь там стали происходить мистические вещи.

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