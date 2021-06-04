Появилась информация о смерти Мамаева

Накануне появилась трагическая новость. Скончался отец футболиста Павла Мамаева.

Информацию сообщил адвокат футболиста, Игорь Бушманов. Причина смерти пока не обнародована, однако юрист отметил некоторые детали. По его словам, родитель знаменитости, Константин Мамаев, крайне переживал из-за дела, которое было возбуждено в отношении наследника и его коллеги.

Игорь Бушманов убежден, что именно отец Павла Мамаева был тем человеком, который поддерживал его всегда и не давал упасть духом. Для обоих родственников была важна справедливость, за которую они и боролись. "Отец переживал, это привело к печальному концу", – заметил защитник.

Напомним, ранее стало известно, что судебное решение 2020 года так и осталось без изменений, а жалобы не были удовлетворены. Весной 2018 года Павел Мамаев, а также Александр Кокорин и его брат стали фигурантами уголовного дела. В прошлом году суд озвучил реальные сроки для всех фигурантов.

Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и еще один фигурант дела, по итогу, были оправданы. Приговор в отношении Александра Кокорина изменен не был. Ситуация вызвала бурную общественную реакцию. Репутация футболистов оказалась под угрозой.

