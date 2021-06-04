Появилась информация о смерти Мамаева

Информацию сообщил адвокат футболиста, Игорь Бушманов. Причина смерти пока не обнародована, однако юрист отметил некоторые детали. По его словам, родитель знаменитости, Константин Мамаев, крайне переживал из-за дела, которое было возбуждено в отношении наследника и его коллеги.
Игорь Бушманов убежден, что именно отец Павла Мамаева был тем человеком, который поддерживал его всегда и не давал упасть духом. Для обоих родственников была важна справедливость, за которую они и боролись. "Отец переживал, это привело к печальному концу", – заметил защитник.
Напомним, ранее стало известно, что судебное решение 2020 года так и осталось без изменений, а жалобы не были удовлетворены. Весной 2018 года Павел Мамаев, а также Александр Кокорин и его брат стали фигурантами уголовного дела. В прошлом году суд озвучил реальные сроки для всех фигурантов.
Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и еще один фигурант дела, по итогу, были оправданы. Приговор в отношении Александра Кокорина изменен не был. Ситуация вызвала бурную общественную реакцию. Репутация футболистов оказалась под угрозой.
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