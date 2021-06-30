"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью

Работавший с певицей МакSим 42-летнйи Вадим Шатров скончался от коронавируса в реанимации, незадолго до гибели раскрыв подробности своего душевного и физического состояния.

Ранее о кончине клипмейкера сообщила в "Фейсбуке" его супруга Жанна Карабалаева. Она отметила, что легкие у него были поражены на 55%.

Режиссера клипов российских звезд положили в больницу восемь дней назад. Вадим Шатров был в тяжелом состоянии. Несколько дней он находился на волосок от смерти. При этом мужчина описывал для друзей в соцсети то, как себя чувствует.

Клипмейкер пообещал самому себе, что если останется в живых, то кардинально изменит свою жизнь. Вскоре режиссеру роликов певицы МакSим резко стало хуже. Он поведал, что ночью "умер 17 раз". Каждая "смерть" была коротким сном. Утром мужчина проснулся, не понимая, где находится и кто он.

Придя в себя, режиссер клипов певицы МакSим заплакал и стал благодарить Бога за жизнь. Свой последний пост Шатров сделал четыре дня назад. Он писал, что вокруг него от коварной болезни умирают другие пациенты. Мужчина заявил, что выбирает жизнь. Но, к сожалению, для него война с коронавирусом оказалась проиграна...

Вадим Шатров помимо сотрудничества с певицей МакSим работал с рядом других знаменитостей. Это Алсу, Дмитрий Маликов, Дима Билан, "Сплин", Борис Гребенщиков и другие.

Напомним, в настоящее время сама певица МакSим борется с пневмонией. Исполнительница находится в реанимации в критическом состоянии. У нее поражено 80% легких.