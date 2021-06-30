Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Среда
30 июня
Лента новостей
09:37
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
09:27
Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности
09:21
"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью
09:08
Сотни людей споют гимн для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
08:53
Внезапная госпитализация и скоропостижная смерть: всплыли детали ухода молодой звезды "Полицейского с Рублевки"
08:48
"Осталось шесть недель": коронавирус плавит мозг располневшей Аниты Цой
08:37
Родившая Джанабаева рассказала о конфликтах с Меладзе
06:42
Покинувшая страну без мужа Ивлеева назначила встречу Кардашьян
04:11
Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
02:31
Народ взорвался от вида раздобревшей Булановой: Фу
00:14
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
22:18
У Янковского и Пожарской родился ребенок
22:03
Муцениеце взорвалась из-за провокационного вопроса о Прилучном
21:54
В Чебоксарах дебошир разбил работнице бара голову за отказ включить песню
21:43
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 30 июня из-за сильного ветра
21:28
В Москве неизвестный пытался надругаться над женщиной в парке
21:27
Принц Уильям и Кейт Миддлтон удивили народ внезапным поступком
21:09
Политолог Погребинский объяснил дерзкую риторику Зеленского в отношении Запада
21:00
Сборная Англии по футболу переиграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
20:50
В Королеве ребенок погиб из-за упавшей ветки дерева
20:03
Ребенка госпитализировали после аварии на самокате в Подмосковье
19:38
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" скоропостижно скончалась на съемках
19:38
ЭИСИ зафиксировал запрос людей на депутатов новой волны
19:13
Озвучена неожиданная позиция Пугачевой в скандальных разборках Киркорова и Крапивиной
19:02
Галкину предрекли неблагополучную старость из-за ненасытности Пугачевой
18:53
В России выявили первый случай заражения штаммом "дельта плюс"
18:37
Эксперты высоко оценили работу Госдумы VII созыва
18:31
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
18:22
"Господи, я уже просто не могу!": Хилькевич оказалась на грани срыва
18:21
Политолог Виноградов назвал сильные стороны Партии пенсионеров на выборах в Госдуму
18:19
Звезду фильма "Брат-2" госпитализировали с коронавирусом
17:53
"Ничего странного": Энистон заговорила о связи с Питтом после его развода с Джоли
17:23
Жители Майами бьют тревогу из-за трещин в квартирах после обрушения дома
17:02
Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем
16:48
Путин на съезде "ЕР" поручил выделить 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
16:37
Россиян предупредили о коварстве COVID-19 даже при легкой форме
16:26
Зеленые волосы и стрижка под мальчика: дочь Лопес изменилась до неузнаваемости
16:21
Тайно родившая Кафельникова показала новую фигуру
16:11
Кончаловский показал усыпанную пятнами на лице дочь
16:11
Райский отдых жены Петросяна закончился слезами
16:01
В Подмосковье тела двух пенсионеров и ребенка нашли в колодце
15:45
Разработчик "Спутника V": В РФ коронавирус может эволюционировать
15:37
"Причинила неудобства серьезные": известная ведущая подставила тяжелобольную МакSим
15:34
"Завершили переливание крови": в семью Темниковой пришла беда
15:33
Появившаяся на обложке беременная Арзамасова произвела фурор
14:59
После загула на дне рождения мужа Пугачева пропала с радаров
14:57
"Стало хуже": пребывающей в коме МакSим предоставили искусственное сердце и легкие
14:45
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
14:40
На российские дороги выделят 30 миллиардов рублей
14:32
В России грядет индексация пенсий
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Директор "Ленкома" ответил на обвинения надоевшей скандалистки Поргиной
"Раньше было лучше": россияне не узнали истощенную Михалкову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
"Разбаловали": охрипшей Пугачевой указали на место
“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой
"Требовалась медицинская помощь": устроившая скандал Проклова потеряла покой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью

"Умер 17 раз": режиссер клипов МакSим описал состояние перед смертью

Работавший с певицей МакSим 42-летнйи Вадим Шатров скончался от коронавируса в реанимации, незадолго до гибели раскрыв подробности своего душевного и физического состояния.

Продолжение: Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
прочитано 375 раз

Ранее о кончине клипмейкера сообщила в "Фейсбуке" его супруга Жанна Карабалаева. Она отметила, что легкие у него были поражены на 55%.

ПО ТЕМЕ

Участник команды МакSим скончался от коронавируса

Духовник находящейся при смерти певицы МакSим сделал важное заявление

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Режиссера клипов российских звезд положили в больницу восемь дней назад. Вадим Шатров был в тяжелом состоянии. Несколько дней он находился на волосок от смерти. При этом мужчина описывал для друзей в соцсети то, как себя чувствует.

Клипмейкер пообещал самому себе, что если останется в живых, то кардинально изменит свою жизнь. Вскоре режиссеру роликов певицы МакSим резко стало хуже. Он поведал, что ночью "умер 17 раз". Каждая "смерть" была коротким сном. Утром мужчина проснулся, не понимая, где находится и кто он.

Придя в себя, режиссер клипов певицы МакSим заплакал и стал благодарить Бога за жизнь. Свой последний пост Шатров сделал четыре дня назад. Он писал, что вокруг него от коварной болезни умирают другие пациенты. Мужчина заявил, что выбирает жизнь. Но, к сожалению, для него война с коронавирусом оказалась проиграна...

Вадим Шатров помимо сотрудничества с певицей МакSим работал с рядом других знаменитостей. Это Алсу, Дмитрий Маликов, Дима Билан, "Сплин", Борис Гребенщиков и другие.

Напомним, в настоящее время сама певица МакSим борется с пневмонией. Исполнительница находится в реанимации в критическом состоянии. У нее поражено 80% легких.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 09:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

“Существуют серьезные проблемы”: в СМИ заговорили о болезни Пугачевой

Примадонна обратилась к молитвам
Шоу-бизнес

Косички и экстрим: отчаявшуюся Бузову заподозрили в подражании известной актрисе

Ведущую раскритиковали
Шоу-бизнес

"Он не убийца": заявлено о праве Ефремова на досрочное освобождение

Адвокат актера поделился подробностями
Шоу-бизнес

Муцениеце взорвалась из-за провокационного вопроса о Прилучном

Актрису довели

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+