"Спускается в бронхи": Боня мучается от страшных приступов

Виктория Боня пожаловалась подписчикам на ухудшающееся состояние здоровья.



Модель Виктория Боня активно развивает свой инстаграм-аккаунт и рассказывает там буквально о каждом своем шаге. Несмотря на насмешки и критику, бывшая звезда телестройки имеет армию поклонников. За ее обновлениями в Сети следят почти восемь миллионов человек. Очевидно, аккаунт приносит звезде отличный доход.

Вот уже несколько дней подряд Боня чувствует себя неважно. Такое случилось с ней первый раз за много лет. 41-летняя бывшая звезда шоу "Дом-2" мучается от приступов кашля, который, по ее словам, спускается в бронхи. Телеведущая надеется, что "это не корона". О проблеме Виктория Боня конечно рассказала в своем аккаунте. Там она показала все средства, которыми лечится.

Пользователи "Инстаграм" поинтересовались, чувствует ли Виктория Боня запахи. На это она ответила, что не чувствует их уже десять лет. При этом вкусы она различает.

"Надеюсь, что это не коронавирус. У меня очень сильно болит вот здесь (показывает на гортань – прим. ред.), и кашель как будто спускается в бронхи. Вся проблема в том, что я не пью лекарства. То есть лечусь я подручными средствами", – рассказала Виктория Боня в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

После этого модель показала, что купила экспресс-тест на ковид и собирается сделать его самостоятельно. Для этого нужно взять мазок из носоглотки. Во время процедуры Виктория Боня отметила, что тест-палочку она затолкала в нос "по самый локоть". Через несколько минут тест показал отрицательный результат.