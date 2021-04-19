"Смятая и сплющенная": Боня спустила трусы и показала на камеру пятую точку

Бывшая звезда "Дома-2" Виктори Боня так не хочет стареть, что готова из кожи вон лезть ради красоты и вечной молодости. Она доказала, что еще не старая.

Виктория Боня часто общается со своей аудиторией и делится секретами красоты и стройности. Стоит отметить, что 41-летняя бизнесвумен превосходно выглядит для своего возраста. Но ее беспокоит то, что пишут о ней в Сети.

В последнее время Виктория Боня стала все чаще замечать, что в интернете публикуют якобы ее компрометирующие фото, на которых она выглядит некрасивой и старой. Чтобы доказать, что это не так, в своем "Инстаграм" Боня спустила стринги и показала в объектив свой зад. Сразу стало ясно, что пятая точка у нее как у младенца.

"Если я ее не показываю в каждом углу, как многие делают, это не значит, что она у меня какая-то смятая и сплющенная. Я вижу, что очень часто в пабликах постят такие фотки, где у меня прям все висит, дряблое. Это не так", – успокоила фанатов Боня.

Отметим, что к своей форме Виктория шла не один год. Она сидела на строгих диетах, занималась йогой и практиковала правильное питание и мышление. Несколько лет назад у нее были проблемы с излишней худобой. Но сейчас ее вес ее устраивает. По признанию самой Виктории Бони, сейчас она выглядит так же, как в 20 лет.

Ранее "Дни.ру" писали, что Виктория Боня облила помоями страдающую от неизлечимой болезни бывшую жену футболиста Андрея Аршавина.