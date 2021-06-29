Как у Заворотнюк: раскрыта сенсационная правда о Кабаевой

Психолог Екатерина Билим раскрыла феномен повышенного интереса к личности Алины Кабаевой.

Прославленная российская гимнастка и общественный деятель Алина Маратовна Кабаева после оглушительной славы и публичности стала вести закрытый образ жизни. Вот уже несколько лет ее не видно и не слышно. Она крайне редко выходит на связь с поклонниками и практически никогда не дает интервью.

Жизнь Алины Кабаевой, как и у пропавшей с радаров российской актрисы Анастасии Заворотнюк, стала окутана тайнами и, конечно, слухами. О ее семье ничего не известно, личная жизнь не обсуждается всуе, а как она сейчас выглядит, интересует фанатов больше всего. Поэтому фанатов и интересует то, что недоступно, неведомо. Об этом в разговоре с "Дни.ру" рассказала психолог Екатерина Билим.

"Алина Кабаева так интересует публику и волнует публику, потому что ее очень давно нету в соцсетях. Да, она активно нигде не появляется. До этого, все знают, что она была красивой активной гимнасткой, за ней наблюдали многие, многие ее любили и любят. А потом она резко пропадает. Поэтому какие-то любые ее публикации, естественно, вызывает восторг, и людям интересно, что она, где она и как она. Все у нее прекрасно, у нее детки, живет она благополучно и счастлива, многие завидуют, как она живет", – рассказала в беседе с "Дни.ру" Екатерина Билим.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Сети появилось свежее фото Алины Кабаевой с детьми. Кадр наделал много шума, ведь до этого о ней ничего не было слышно.