Жена акционера "Спартака" растоптала Викторию Боню: Сломала карьеру

Избранница главного акционера ФК "Спартак" Леонида Федуна Зарема Салихова редко дает интервью. На этот раз она сделала исключение.

Зарема Салихова познакомилась с Леонидом Федуном в 2005 году. Пара растит четверых отпрысков, которые, по версии Forbes, входят в число самых богатых наследников страны.

С детства Зарема росла в компании мальчишек. Во дворе она гоняла мяч и даже походка у нее была мальчишеская. Однажды она решила попробовать себя в качестве модели. Но как Салихова призналась в интервью Ксении Собчак, уровень "Виктории Сикрет" ее не устраивал. Да и роста у нее объективно не хватало.

Это не расстроило Зарему Салихову, ведь спустя время она познакомилась с богатейшим акционером "Спартака" – Леонидом Федуном, с которым они познакомились в Хорватии. С тех пор Зарема Салихова активно влияет на судьбу некоторых футболистов, тренеров, подсказывает мужу правильные решения по перестановкам в клубе. Ведь она с детства знает футбол как свои пять пальцев.

Избранница Леонида Федуна призналась, что романы и интрижки могут серьезно подпортить футбольную карьеру. К примеру, Виктория Боня, встречавшаяся с бразильским игроком Веллитоном, разрушила его карьеру. Говоря о выпускнице "Дома-2", Зарема Салихова довольно жестко прошлась по ней.

Говоря о футболисте, Зарема нежно назвала его "наш любимый". Она напомнила, что он дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

"После прихода в его жизнь Бони, которая старше его на шесть лет, он пошел по нисходящей. Она его по клубам таскала, после этого он выходил на поле и еле волочил ноги. Она ему карьеру загубила", — заявила Зарема.

Также она рассказала, как Виктория Лопырева хотела отбить у нее Леонида Федуна.