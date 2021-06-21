Жена акционера "Спартака" растоптала Викторию Боню: Сломала карьеру

Зарема Салихова познакомилась с Леонидом Федуном в 2005 году. Пара растит четверых отпрысков, которые, по версии Forbes, входят в число самых богатых наследников страны.
С детства Зарема росла в компании мальчишек. Во дворе она гоняла мяч и даже походка у нее была мальчишеская. Однажды она решила попробовать себя в качестве модели. Но как Салихова призналась в интервью Ксении Собчак, уровень "Виктории Сикрет" ее не устраивал. Да и роста у нее объективно не хватало.
Это не расстроило Зарему Салихову, ведь спустя время она познакомилась с богатейшим акционером "Спартака" – Леонидом Федуном, с которым они познакомились в Хорватии. С тех пор Зарема Салихова активно влияет на судьбу некоторых футболистов, тренеров, подсказывает мужу правильные решения по перестановкам в клубе. Ведь она с детства знает футбол как свои пять пальцев.
Избранница Леонида Федуна призналась, что романы и интрижки могут серьезно подпортить футбольную карьеру. К примеру, Виктория Боня, встречавшаяся с бразильским игроком Веллитоном, разрушила его карьеру. Говоря о выпускнице "Дома-2", Зарема Салихова довольно жестко прошлась по ней.
Говоря о футболисте, Зарема нежно назвала его "наш любимый". Она напомнила, что он дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
"После прихода в его жизнь Бони, которая старше его на шесть лет, он пошел по нисходящей. Она его по клубам таскала, после этого он выходил на поле и еле волочил ноги. Она ему карьеру загубила", — заявила Зарема.
Также она рассказала, как Виктория Лопырева хотела отбить у нее Леонида Федуна.
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