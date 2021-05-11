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Шоу-бизнес
"Лучший союз": появились данные о связи двух участников шоу "Маска"

"Лучший союз": появились данные о связи двух участников шоу "Маска"

Юсиф Эйвазов Кирилл Туриченко готовят совместный проект. Информация появилась в личных блогах артистов.
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Супруг Анны Нетребко сообщил, что дружба Ламы и Носорога просто не могла завершиться после финала шоу "Маска". Коллеги прониклись друг другом и решили продолжить музыкальное развитие вместе. Сразу после съемок они поняли, что просто обязаны придумать что-то новое и креативное вместе.

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Первый концерт Юсифа Эйвазова и Кирилла Туриченко пройдет этой осенью. Детали проекта пока не уточнялись, но оба артиста крайне вдохновлены происходящим. Они обещают, что не разочаруют многочисленных обожателей. Информация появилась на их страницах в "Инстаграм", а поддержали звезд даже коллеги по цеху.

Филипп Киркоров написал, что это будет "супер шоу". Юлия Барановская вспомнила, что Кирилл Туриченко обещал ей билеты в первый ряд и пожелала певцам удачи, а Игорь Гуляев искренне порадовался за исполнителей.

В абсолютный восторг от новости пришли и поклонники шоу "Маска". "Лучший союз", "Господи, счастье то какое! Вы круты", "Лучшие! Наши победители! Открытые, искренние, настоящая дружба", "Какие же вы приятные! Спасибо за это", "Ура, я очень жду и обязательно приду на концерт", "Ух, вот это шикарная новость! Программа будет потрясающей", "Как же здорово! Наши любимые Лама и Носорожек", – писали они.

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Кадр youtube.com
Автор: 11 мая 2021, 10:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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