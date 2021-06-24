Взбешенная Боня пообещала плюнуть в лицо обидевшему ее Соловьеву

Виктория Боня обрушилась с гневом на высмеявшего ее журналиста. На травлю она пожаловалась поклонникам в соцсети.

Звезда отметила, что ее сделали объектом буллинга. Дело в том, что в одной из программ Владимир Соловьев едко высказался о рассуждениях Виктории Бони о вреде 5G, а также раскритиковал ее за слова на тему массового вакцинирования от коронавируса.

По его мнению выходит так, что ведущая ранее якобы призывала народ отказываться от прививки. Светская львица пригрозила журналисту тем, что так этого не оставит.

Виктория Боня отметила, что ее очень оскорбило поведение Владимира Соловьева. "В рожу все-таки плюну, когда увижу", – заявила знаменитость.

Также она объяснила, что никогда не призывала никого отказываться от вакцинирования от опасной инфекции, поскольку это каждый решаем сам для себя. В итоге экс-участница телестройки отметила, что после произошедшего не считает Владимира Соловьева мужчиной.

Ранее Виктория Боня рассказала, как покоряла Москву. Модель поведала, что они с мамой приехали в столицу 25 лет назад из Краснознаменска. Первое время ей было очень тяжело. По словам звезды, целый месяц она ночевала в метро, а на еду зарабатывала продажей алкоголя.