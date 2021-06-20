Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко

Володин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Лысенко. "Анатолий Григорьевич посвятил отечественному телевидению более 50 лет своей жизни", – отметил спикер.
Председатель ГД напомнил, что тележурналист руководил программой "Взгляд", которая во многом изменила облик советского ТВ. В 90-е годы он возглавлял ВГТК.
По словам Володина, Лысенко всегда был в гуще событий, постоянно искал новые форматы диалога с людьми. Тележурналист участвовал в создании канала "ТВ Центр", а позднее – Общественного телевидения России.
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