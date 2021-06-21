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Шоу-бизнес
Близкие раскрыли подробности состояния подключенной к ИВЛ певицы МакSим

Близкие раскрыли подробности состояния подключенной к ИВЛ певицы МакSим

На днях певица Марина Абросимова (МакSим) оказалась в больнице с пневмонией.
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Артистка жаловалась на высокую температуру, которая не снижалась в течение нескольких дней. В итоге звезду госпитализировали с подозрением на ковид, и позднее диагноз подтвердился. Однако даже в больницы врачи не могли стабилизировать состояние МакSим, поэтому пришлось ввести ее в искусственную кому.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Под аппаратом ИВЛ певица находится уже несколько дней, однако пока никаких изменений в ее состоянии не наблюдается. Представительница артистки заявила, что та все еще находится в медикаментозном сне. "Еще не вывели", – рассказала приближенная к звезде.

Врачи не берутся делать прогнозы. Медики наблюдают за динамикой состояния и применяют проверенное лечение. Правда, в случае с коронавирусной инфекцией сложно предугадать, как отреагирует организм.

Напомним, певицу МакSим госпитализировали 15 июня. Ранее артистка выступала в Казани с температурой под 40. Несмотря на симптомы, три теста на ковид дали отрицательный результат, именно поэтому звезда решила не отменять выступление.

После шоу артистку увели со сцены под руки. Тогда поползли слухи, что МакSим снова начала выпивать, раз не может устоять на ногах во время концерта. Позднее в личном блоге исполнительница рассказала, что заболела.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 19:02 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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