Две недели лечения за 700 тысяч: где находится тяжелобольная певица МакSим

МакSим была госпитализирована 15 июня. Певица жаловалась на высокую температуру, которая держалась несколько дней. Появились и другие симптомы, свойственные простудному заболеванию. Результаты теста показали, что организм артистки не был подвержен коронавирусной инфекции.
Однако состояние МакSим резко ухудшилось, поэтому ее ввели в искусственную кому на несколько суток и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медикаментозный сон помогает артистке пережить тяжелое состояние и снижает нагрузку на больной организм.
К слову, в прошлом году в этой же клинике, где лечится МакSим, находилась народная артистка России Надежда Бабкина. Опытные врачи помогли 70-летней певице победить ковид. Госпитализация в это медучреждение возможна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), но знаменитости зачастую лечатся за деньги.
Так, две недели в одноместной палате по программе "лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19" обойдутся больному в 700 тысяч рублей. Палата "люкс" в "вип-отделении" будет стоит дороже на 300 тысяч. В эту сумму не входят дни, проведенные в реанимации.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что блогер Лера Миро прокомментировала состояние певицы МакSим. По ее мнению, звезда может скончаться так же, как Юлия Началова.
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