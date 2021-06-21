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Шоу-бизнес
Две недели лечения за 700 тысяч: где находится тяжелобольная певица МакSим

Две недели лечения за 700 тысяч: где находится тяжелобольная певица МакSим

Певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, находится в больнице уже неделю.
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МакSим была госпитализирована 15 июня. Певица жаловалась на высокую температуру, которая держалась несколько дней. Появились и другие симптомы, свойственные простудному заболеванию. Результаты теста показали, что организм артистки не был подвержен коронавирусной инфекции.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Однако состояние МакSим резко ухудшилось, поэтому ее ввели в искусственную кому на несколько суток и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медикаментозный сон помогает артистке пережить тяжелое состояние и снижает нагрузку на больной организм.

К слову, в прошлом году в этой же клинике, где лечится МакSим, находилась народная артистка России Надежда Бабкина. Опытные врачи помогли 70-летней певице победить ковид. Госпитализация в это медучреждение возможна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), но знаменитости зачастую лечатся за деньги.

Так, две недели в одноместной палате по программе "лечение внебольничной пневмонии, включая COVID-19" обойдутся больному в 700 тысяч рублей. Палата "люкс" в "вип-отделении" будет стоит дороже на 300 тысяч. В эту сумму не входят дни, проведенные в реанимации.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что блогер Лера Миро прокомментировала состояние певицы МакSим. По ее мнению, звезда может скончаться так же, как Юлия Началова.

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Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 09:42 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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