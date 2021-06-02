Побитая Тодоренко ужаснула опухолью на лице

Регина Тодоренко в личном блоге показала последствия точного удара в лицо.

Артистка пожаловалась поклонникам, что несколько дней назад собственный сын ее побил. Произошло это случайно: она играла с ребенком, и малыш со всей силы стукнул мать головой в губу.

Регина Тодоренко недавно поставила брекеты на нижние зубы. В результате удара слизистая задела за "железки", и во рту образовалась кровоточащая рана. Теперь губы артистки выглядят так, будто она только что вышла из кабинета косметолога.

Однако телеведущей не до смеха, потому что опухшее лицо ужасно болит. Несмотря на случившееся, она продолжает работать и пытается шутить. "Я не баллотируюсь в мэры города Иваново, хотя, наверное, могла бы", – сыронизировала артистка, намекнув на скандальное видео "татушки" Юли Волковой.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов в браке около двух лет. Супруги воспитывают сына Мишу, которому скоро исполнится три года. Недавно телеведущая пожаловалась, что чувства в паре стали остывать, стало слишком много "бытовухи".

Артистка призналась, что в последнее время ей редко удается заняться с мужем сексом, так как каждый занят работой и своими делами. По словам Регины Тодоренко, если близость все же случается, то либо за полночь, либо рано утром перед работой.