"Кто-то рожает?": Тодоренко шокировала россиян странным видео

Регина Тодоренко показала забавный видеоролик, но вызвала лишь недоумение своей аудитории.

Накануне телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик очень странного содержания. На видео жена Влада Топалова предстала с полностью задранной юбкой и непонятной конструкцией на голове. В таком виде Регина Тодоренко пытается встать на весы, предварительно посадив себе на спину подругу.

Сама ведущая "Орла и решки" с юмором написала, что никогда не бросит подругу, даже на весах и призвала фолловеров скачивать ее новый трек. Однако фолловеры звезды в большинстве своем не смогли понять юмор Тодоренко и оставили недоуменные комментарии:

"Я думала это вы роды у индианки принимаете" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "А в чем здесь юмор? Тупо и пошло", "Я думала кто-то рожает", "Как это развидеть?", "Что за бред", "Я сначала про другое подумала, странный видос".



При этом сам Влад Топалов под видеороликом супруги многозначительно написал: "Сломаете – убью". Однако фанаты не до конца поняли, о чем именно говорит певец: о жене или все-таки о весах.

Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже несколько лет состоят в законном браке, воспитывают сына и демонстрируют пример идеальной семьи. Ранее "Дни.ру" писали об интимных подробностях из жизни пары, которыми поделилась сама Регина Тодоренко.