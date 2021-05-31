"Кто-то рожает?": Тодоренко шокировала россиян странным видео

Накануне телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик очень странного содержания. На видео жена Влада Топалова предстала с полностью задранной юбкой и непонятной конструкцией на голове. В таком виде Регина Тодоренко пытается встать на весы, предварительно посадив себе на спину подругу.
Сама ведущая "Орла и решки" с юмором написала, что никогда не бросит подругу, даже на весах и призвала фолловеров скачивать ее новый трек. Однако фолловеры звезды в большинстве своем не смогли понять юмор Тодоренко и оставили недоуменные комментарии:
"Я думала это вы роды у индианки принимаете" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "А в чем здесь юмор? Тупо и пошло", "Я думала кто-то рожает", "Как это развидеть?", "Что за бред", "Я сначала про другое подумала, странный видос".
При этом сам Влад Топалов под видеороликом супруги многозначительно написал: "Сломаете – убью". Однако фанаты не до конца поняли, о чем именно говорит певец: о жене или все-таки о весах.
Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже несколько лет состоят в законном браке, воспитывают сына и демонстрируют пример идеальной семьи. Ранее "Дни.ру" писали об интимных подробностях из жизни пары, которыми поделилась сама Регина Тодоренко.
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