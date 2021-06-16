Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Среда
16 июня
Лента новостей
14:40
"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой
14:16
"Срезало череп под левый глаз": с оплеванной Бузовой случилась беда
14:12
Почему многодетная звезда "Молодежки" Разбегаев 15 лет откладывал свадьбу
14:08
Из подмосковной реки выловили странный труп человека
13:51
В Подмосковье развернули новый ковидный госпиталь
13:43
Партнер Лазарева Малиновский потек от вида опустившегося на колени мужика
13:39
"Помнит ли Лара о нем?": Садальский о заброшенной могиле гениального воздыхателя Гузеевой
13:36
Корчевников заклеймил женившихся несколько раз артистов: Испытательные браки – бред
13:34
В Минздраве заявили о возможности заражения COVID-19 от привитых людей
13:29
Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом
13:25
"Вторая Бузова": оправдывающуюся Решетову разнесли после нового клипа
13:24
Без возлюбленной: Чадов и его сын показали идиллию на отдыхе
13:16
"Он пожалеет": отец Фриске врезал Шепелеву в годовщину смерти певицы
13:09
Кремль высказался об обязательной вакцинации от COVID-19 в России
13:05
Мишустин призвал к быстрой реакции на ситуацию с ценами на продукты
12:58
Автопробег по русской глубинке: от Калязина до Рыбинского водохранилища
12:54
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой
12:47
Самолет Путина вылетел в Женеву на переговоры с Байденом
12:45
Оскорбившего Бузову Губерниева осрамили на всю страну
12:40
Кому опасно загорать: мнение косметолога
12:29
"Эти девки деньги ему давали": экс-супруга заявила о чудовищных изменах Сличенко
12:27
Макфол объяснил, почему Путин и Байден не проведут пресс-конференцию
12:25
Третья свадьба с одним и тем же мужчиной? Звезда "Великолепного века" отправилась на курорт с бывшим
12:16
В России хотят создать единую систему видеонаблюдения
11:50
Впервые за 40 лет: тяжелобольная Крючкова выйдет на сцену столичного театра
11:41
Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией
11:29
Муцениеце о проблемах в сексе: Сама разбирайся с тем, как меня ублажать
11:24
Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк
11:21
Пригожин откровенно о желании испражниться на Красной площади: Говорить будут все
11:08
Обедневшая Волочкова объявила о поиске жильцов в разваливающийся дом за баснословные деньги
10:42
В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса
10:41
Рухнул 16-летний брак звезды "Бедной Насти" и "Не родись красивой"
10:40
"Налетела, ударила по голове": Макеева сцепилась с соперницей на глазах у счастливого мужа
10:31
Россиян предупредили о риске повторного заражения COVID-19 из-за мутаций вируса
10:09
"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта
10:00
Проветриваю: раскорячившийся Фомин вывалил хозяйство на солнышко
09:54
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
09:26
"Плюет в глаза и призывает пить его мочу": Пригожин безжалостно раскатал Моргенштерна
09:10
Удовлетворенный Николаев на радостях высунул язык
09:05
"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой
08:33
Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал
08:13
В США назвали время встречи Путина и Байдена
08:11
"Ничего не получается с жизнью": гниющая заживо Аршавина сделала жуткое признание
08:04
Встреча года: что и как будут обсуждать Путин и Байден
06:09
"Неуважение к зрителям": Рыжего из "Иванушек" обвинили в недостойном поведении
04:02
Галлюцинации и лечение у психотерапевта: изувечившая себя дочь Майкла Джексона пытается выжить
02:11
"Рассчитывала на признание": провалившуюся с треском Бузову вывели на чистую воду
23:57
Зеленский: Украина заслуживает большего
22:15
"Хочу быть максимально откровенной": естественная Тодоренко шокировала публику честными кадрами
21:48
Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой

"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой

Участие Ольга Бузовой в спектакле про Сталина стало сенсацией театрального мира. Причем обсуждается даже не игра звезды "Дома-2" и не ее вокал – тут даже обсуждать нечего! – а сам факт приглашения Ольга на сцену академического театра. Фотохудожник Екатерина Рождественская тоже мимо не прошла.
прочитано 997 раз

"Мир сошел с ума, заменив желание саморазвития желанием развлекаться и тупо потреблять игры, кино и другую пищу для глаз, но не для ума, – считает Рождественская. – Поэтому не удивляйтесь и пресловутой Бузовой во МХАТе, мастер-классу дурашливого тиктокера на форуме (Дане Милохину, очевидно – Прим. ред.), который добился славы среди ему подобных, просто делая рожи".

ПО ТЕМЕ

Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про сношающегося Сталина стал причиной скандала

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Таких примеров уйма. Интернетные найденыши". – припечатала выскочек Бузова. По ее мнению, "каждый такой – чей-то проект, везде замешаны деньги".

При этом деньги – не самое страшное, как оказывается. "Мне казалось, что купить можно не все – уж репутацию МХАТа точно нет! – полагает Рождественская. – Ошиблась. Продали. За 23 миллиона подписчиков, которые и не знают, что это за аббревиатура. А я в курсе. Любила этот театр. В балаган не хожу. МХАТ уже нерукопожатный. Жаль. И я совсем нетолерантна к пошлости и глупости, извините".

Подписчики поддержали плюнувшую через свой пост в лицо Бузовой Рождественскую. "Где бы найти еще те силы, что, наконец, остановят этот агрессивный карнавал безвкусицы, необразованности, откровенной пошлости", "Удовлетворяются низменные потребности большинства, просто плакать хочется иногда", – пишут люди под гневной отповедью Рождественской.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 12:54 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе

комментарии

Ответить:

Гость766715
Пожаловаться Ответить
"Таких примеров уйма. Интернетные найденыши". – припечатала выскочек Бузова.
Гость 13620
Пожаловаться Ответить
Очень правильная статья. Рождественская - умный, интеллигентный, высокообразованный профессионал и истинный представитель российской элиты.
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Других планов у театра нет". Бузову не приняли в труппу МХАТа. Осенью певица Ольга Бузова продолжит играть в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТ имени Горького, однако в труппу ее не возьмут, сообщила пресс-атташе столичного театра Виктория Мусина-Пушкина.
" Никаких других планов у театра на Бузову нет. Певица не принята в труппу театра – это приглашение на одну роль", – приводит ее слова РИА Новости. ТАК можно успокоиться ,получили своё ,мерзкие людишки от этого идиотского поступка ,когда протолкнули бузову на сцену ,разыграли СВОЙ спектакль с подставными зрителями показухой,аншлагом
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обедневшая Волочкова объявила о поиске жильцов в разваливающийся дом за баснословные деньги

Продать апартаменты не удалось
Шоу-бизнес

"Требуется помощь нарколога": Солнцев после коньячного скандала заявил о неадеквате Бузовой

Шоумен сравнивал звезду "Дома-2" с Волочковой
Шоу-бизнес

"Берега попутали!": разъяренный Жуков взорвался из-за молодого музыканта

Он записал обращение
Шоу-бизнес

"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств

Артистка долго терпела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+