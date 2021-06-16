"Я нетолерантна к пошлости!": Рождественская объяснилась за плевок в лицо ставшей актрисой МХАТа Бузовой

"Мир сошел с ума, заменив желание саморазвития желанием развлекаться и тупо потреблять игры, кино и другую пищу для глаз, но не для ума, – считает Рождественская. – Поэтому не удивляйтесь и пресловутой Бузовой во МХАТе, мастер-классу дурашливого тиктокера на форуме (Дане Милохину, очевидно – Прим. ред.), который добился славы среди ему подобных, просто делая рожи".
"Таких примеров уйма. Интернетные найденыши". – припечатала выскочек Бузова. По ее мнению, "каждый такой – чей-то проект, везде замешаны деньги".
При этом деньги – не самое страшное, как оказывается. "Мне казалось, что купить можно не все – уж репутацию МХАТа точно нет! – полагает Рождественская. – Ошиблась. Продали. За 23 миллиона подписчиков, которые и не знают, что это за аббревиатура. А я в курсе. Любила этот театр. В балаган не хожу. МХАТ уже нерукопожатный. Жаль. И я совсем нетолерантна к пошлости и глупости, извините".
Подписчики поддержали плюнувшую через свой пост в лицо Бузовой Рождественскую. "Где бы найти еще те силы, что, наконец, остановят этот агрессивный карнавал безвкусицы, необразованности, откровенной пошлости", "Удовлетворяются низменные потребности большинства, просто плакать хочется иногда", – пишут люди под гневной отповедью Рождественской.
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