Горячий поцелуй: в Сети появились кадры свидания Лазарева со звездой "Дома-2"

Надежда Ермакова уже не первый раз находит свою любовь на проекте. Теперь вс происходит еще более страстно, чем обычно.

Сейчас дива не только сама участвует в "Доме-2", но и отбирает участников. Ходят слухи, что кастинг Сергея Лазарева также лежит на ее совести, и его появление – не случайное совпадение. Так или иначе, сейчас их пара является одной из самых ярких на телестройке.

Недавно стало известно о серьезном конфликте участников. В Сети обсуждали то, что вот-вот кумиры снова станут одинокими, но этого не случилось. Их отношения крайне эмоциональны, поэтому за ссорой, как и всегда, последовало бурное примирение.

В соцсетях появилось видео горячего поцелуя Надежды Ермаковой и Сергея Лазарева. Возлюбленные совершенно не стеснялись камер и активно проводили свое романтическое свидание. Однако пользователи не считают их отношениях достаточно крепкими.

"Сколько ему пообещали заплатить?", "А сколько лет нашей бабке?", "Как много она ворчит", "Нет, ему точно платят за свидания с ней", "Теперь грязными трусами не отмахаться", "Почему так противно?", "Фу", "Целуются как первоклассники", "А она все к нему тянется", – высказались зрители. Многие не верят в то, что участники и правда испытывают взаимные чувства.

