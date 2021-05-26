"Устала": возлюбленная Лазарева покинула "Дом-2" после предательства

Накануне Надежда Ермакова сделала публикацию в "Инстаграм". 37-летняя звезда реалити-шоу "Дом-2" рассказала своим подписчикам, что разочаровалась в мужчинах. Сергей Лазарев, который является полным тезкой известного певца, изначально пришел на проект ради нее, однако позже увлекся другой участницей телестройки – Марией Давидовой.
Сергей и Надежда стали часто ссориться, они не могли найти общий язык. Стоит отметить, что и другой поклонник Ермаковой, Артем Мартинчик, стал проявлять интерес к другим девушкам. Именно поэтому звезда "Дома-2" решила покинуть телепроект.
В своей публикации девушка отметила, что уходит, не имея претензий к кому-либо. "Ушла, потому что устала, что мной пользуются", – написала она в "Инстаграм". Надежда поняла, что ни разу в жизни не встретила того, кто по-настоящему сделал бы ее счастливой.
"Сережа дружит с Машей назло мне, говоря гадости каждый день, Мартинчик мне кажется просто пользуется этой ситуацией", – пооткровенничала Ермакова с поклонниками.
После ухода Надежда Ермакова продолжит контактировать с участниками реалити-шоу "Дом-2", поскольку является кастинг-менеджером проекта. Она просматривает анкеты, которые присылают желающие найти свою любовь.
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