55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка

Ирина Салтыкова дала расширенное интервью Лере Кудрявцевой, которая вытащила из нее все страшные тайны.

Российская певица Ирина Салтыкова стала новой гостьей скандально известной программы "Секрет на миллион" на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой звезда рассказала впервые, как непросто ей дался развод с Виктором Салтыковым, как обрела новое счастье с другим мужчиной, и о чем по сей день сожалеет.

Звезда нулевых Ирина Салтыкова смогла сделать головокружительную карьеру, несмотря на трудности в жизни, родила дочь Алису, написала несколько книг и создала бизнес. Она несколько раз любила по-настоящему в жизни, и после развода с Виктором снова хотела пойти под венец.

Сегодня 55-летняя Салтыкова в отличной форме. Она как будто застыла во времени, это признают ее поклонники. В ходе беседы певица призналась, что хотела бы еще детей. Но раньше она откладывала пополнение в семействе, хотя здоровье позволяло. У судьбы были другие планы, и мечты о рождении второго ребенка так и остались мечтами.

Одной из самых больных тем для Ирины Салтыковой стал разговор о смерти отца. Звезда не успела проститься с ним и до сих пор переживает по этому поводу. Еще одной тайной стала тема о ее старшем брате. Мало кто знает, что певица росла в семье не одна.

Рассказала Салтыкова и о личной жизни. Оказалось, что она была влюблена в особенного мужчину, имя которого скрывает. Он был женат, но так и не развелся.