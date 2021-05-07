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Шоу-бизнес
55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка

55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка

Ирина Салтыкова дала расширенное интервью Лере Кудрявцевой, которая вытащила из нее все страшные тайны.
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Российская певица Ирина Салтыкова стала новой гостьей скандально известной программы "Секрет на миллион" на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой звезда рассказала впервые, как непросто ей дался развод с Виктором Салтыковым, как обрела новое счастье с другим мужчиной, и о чем по сей день сожалеет.

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 Ирина Ивановна Салтыкова

Ирина Ивановна Салтыкова певица, актриса

Звезда нулевых Ирина Салтыкова смогла сделать головокружительную карьеру, несмотря на трудности в жизни, родила дочь Алису, написала несколько книг и создала бизнес. Она несколько раз любила по-настоящему в жизни, и после развода с Виктором снова хотела пойти под венец.

Сегодня 55-летняя Салтыкова в отличной форме. Она как будто застыла во времени, это признают ее поклонники. В ходе беседы певица призналась, что хотела бы еще детей. Но раньше она откладывала пополнение в семействе, хотя здоровье позволяло. У судьбы были другие планы, и мечты о рождении второго ребенка так и остались мечтами.

Одной из самых больных тем для Ирины Салтыковой стал разговор о смерти отца. Звезда не успела проститься с ним и до сих пор переживает по этому поводу. Еще одной тайной стала тема о ее старшем брате. Мало кто знает, что певица росла в семье не одна.

Рассказала Салтыкова и о личной жизни. Оказалось, что она была влюблена в особенного мужчину, имя которого скрывает. Он был женат, но так и не развелся.

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Ирина Салтыкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 мая 2021, 11:27 Источник: "Секрет на миллион" • Требует проверки
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