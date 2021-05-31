Верка Сердючка оказалась на кладбище после слухов о тяжелой болезни

Состояние певца и продюсера Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, остается непонятным для его поклонников.

В прошлом году Андрей Данилко рассказал, что у него проблемы со здоровьем. Певец не стал раскрывать диагноз. Он лишь отметил, что врачи все держат под контролем, и повода для переживаний нет. Также артист продолжает выступать.

Недавно продюсер Юрий Никитин в шоу "Звездный путь" отметил, что проблема, с которой столкнулся Андрей, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Мол, артисту помогают справиться с болезнью специалисты из других европейских стран. После этого Никитин заявил, что его СМИ выдернули его слова из контекста, а Верка Сердючка сейчас чувствует себя хорошо.

Что происходит в жизни Данилко, можно только догадываться. В своем инстаграм-аккаунте 47-летний артист делает публикации, связанные исключительно с его работой: делится новыми снимками Верки Серючки, сообщает о музыкальных новинках и делает заявления.

Накануне свежую фотографию певца без сценического образа выложил в "Инстаграм" Стас Садальский. Андрей Данилко позировал на кладбище возле могилы режиссера Романа Виктюка. Интернет-пользователи, которые знают о слухах, пожелали Верке Сердючке скорейшего выздоровления.