Продюсер Сердючки рассказал правду о тяжелом заболевании артиста

Продюсер Юрий Никитин попытался оправдаться за свои слова о тяжелой болезни и заявил, что Верка Сердючка вполне здорова.

Ранее Никитин появился на одном из украинских телеканалов в шоу "Звездный путь" и рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у 47-летнего Андрея Данилко. Однако уже сегодня продюсер спохватился и решить дать комментарий российским СМИ. Никитин заявил, что украинские журналисты выдернули его слова из контекста, в результате чего мужчина был неправильно понят, на самом же деле Верка Сердючка сейчас чувствует себя прекрасно.

Истинное состояние артиста остается не вполне понятным для поклонников. Не так давно в СМИ появились слухи о том, что Данилко борется с онкологией. Два года назад появилась информация о том, что во время съемок певец перенес блокаду сердца. Продюсер певца не называл его диагноз, но рассказывал, что над реабилитацией исполнителя работает целая команда врачей из разных стран. Теперь же Никитин словно спохватился и забрал свои слова обратно. "Газете.ру" он сообщил, что артист готовится к работе и никаких глобальных проблем у него нет.

В прошлом году Верка Сердючка сама рассказывала фанатам в эфире одного из шоу о том, что у нее есть проблемы со здоровьем, из-за которых она набирает вес. Однако и тогда диагноз озвучен не был. Артист подчеркнул, что врачи все держат под контролем, значит, нет повода для волнений.

Пока поклонники переживают за здоровье любимого исполнителя, он продолжает работать и время от времени радует новыми хитами. В прошлом году Верка Сердючка даже выпустила новую пластинку под названием "Sexy".