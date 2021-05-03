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Шоу-бизнес
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом

Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом

Вокалистка рассказала об участии в шоу "Маска". Юлия Паршута поделилась впечатлениями.
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Накануне в эфир НТВ вышел финальный эпизод шоу "Маска". За главный приз во втором сезоне сражались Лама, Змея, Крокодил и Заяц. Под личиной рептилии судьи обнаружили певицу Юлию Паршуту.

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В личном микроблоге Паршута рассказала о работе в "Маске". Как призналась вокалистка, перелом пальца ноги сильно осложнил ей задачу. Кроме того, выступать на сцене три месяца смотря через маленькую щель в змеиной голове – та еще задачка. По словам Юлии, она страдала "творческой бессонницей", разрывалась между репетициями сольного майского концерта и прогонами номеров для шоу. Также артистка призналась, что обожала доверенный ей костюм.

Юлия Паршута поблагодарила съемочную команду шоу "Маска". Артистка счастлива, что была частью проекта, радовавшего миллионы людей. Юлия выразила признательность зрителям, которые поддерживали Змею.

В микроблоге артистка опубликовала видеонарезку. Юлия показала, как оттачивала каждое движение для номера.

Напомним, Юлия Паршута заняла третье место. Под маской Ламы скрывался Юсиф Эйвазов и ему отдали серебро. Победителем стал Крокодил – певец JONY. Добавим, Зайцем оказался Тимур Батрутдинов, который занял четвертую строчку.

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Юлия Паршута. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 15:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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