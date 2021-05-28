"В 38 выглядеть на 50!": Кабаеву в откровенном наряде заклевали

В Сети продолжают активно обсуждать внешний вид Алины Кабаевой на видео пятилетней давности.

Любая новость о прославленной гимнастке вызывает массу комментариев и домыслов. На сей раз в Сети не первый день судачат о выпуске передачи "Вечерний Ургант", гостьей которого в 2016 году стала спортсменка.

Звезда явилась на Первый канал в довольно откровенном виде. Девушка выбрала для интервью прозрачную черную блузу, из-под которой была видна кружевная светлая комбинация. Читатели "Дни.ру" разделились на два лагеря.

Некоторым показалось, что знаменитость выглядит намного старше своих лет. "Надо умудриться в 38 выглядеть на 50! Бабища", – высказался один из комментаторов. К слову, в 2016 году Алине Кабаевой было 33 года. "У меня ощущение, что Кабаева давно умерла, и мы вспоминаем прославленную спортсменку былых времен", – заявил еще один россиянин.

Однако большинство сошлись во мнении, что бывшая гимнастка выглядит очень даже прилично по сравнению с современными знаменитостями, которые зачастую не стесняются на публике обнажать интимные части тела. "От Кабаевой глаз не отвести", "Не вижу ничего нескромного в наряде Кабаевой", – высказались пользователи Сети в защиту спортсменки.