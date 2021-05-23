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Шоу-бизнес
Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой

Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой

Диана Шурыгина объявила виновника своей наркотической зависимости. По словам девушки, все началось из-за бойфренда.
прочитано 382 раза

Скандально известная после истории с изнасилованием Диана Шурыгина нашла новую жертву. На этот раз ситуация коснулась не половой жизни, а пристрастия девушки к наркотикам. Недавно звезда лежала в больнице лечение для того, чтобы перестать употреблять запрещенные вещества. После этого знаменитость написала подробный текст о том, что на наркотики ее подсадил возлюбленный.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Как сообщила Диана Шурыгина, все началось, когда она состояла с мужчиной в дружеских отношениях, около года назад. Звезда проявила к запрещенному веществу повышенный интерес и захотела употреблять его все чаще и чаще. Она стремилась как можно быстрее вернуться в квартиру за новой дозой. "Я даже не пила алкоголь", — выразилась звезда.

Подписчики звезды ополчились против любовника Дианы. Многие сочли, что именно он поспособствовал пагубной зависимости девушки, поверив звезде на слово. Так что теперь снова, как и несколько лет назад, Диана Шурыгина переносит ответственность за нежелательные события в своей жизни на другого человека.


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Диана Шурыгина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 20:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

комментарии

Ответить:

.
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Диана, лечись. Погань эти наркотики. Не сваливай вину на других, просто выходи из этого состояния. Уважения у россиян ты не получила, однако не дай себе погибнуть.
Гость734259
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Ничтожеством была всегда и плохо закончит.
Гостo
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Так а кто любовник то по имени назовите. Шурыгиной не в первой заявить, тока она не решительная стала как то. Масква не лечит и нарката калечит
Гость Валерия
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Когда у человека мозги отсутствуют наркотики единственная радость.Ну ни в театр же ему ходить или книжки читать,на это он не заточен.и не надо вспоминать эту дуреху.
Диканька, хутор такий
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Со усих сторон Дианочку, любоньку поджихають. Мабудь проидэ.
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