Сраженная зависимостью Шурыгина обвинила любовника в своей беде: Хотела вернуться за дозой

Скандально известная после истории с изнасилованием Диана Шурыгина нашла новую жертву. На этот раз ситуация коснулась не половой жизни, а пристрастия девушки к наркотикам. Недавно звезда лежала в больнице лечение для того, чтобы перестать употреблять запрещенные вещества. После этого знаменитость написала подробный текст о том, что на наркотики ее подсадил возлюбленный.
Как сообщила Диана Шурыгина, все началось, когда она состояла с мужчиной в дружеских отношениях, около года назад. Звезда проявила к запрещенному веществу повышенный интерес и захотела употреблять его все чаще и чаще. Она стремилась как можно быстрее вернуться в квартиру за новой дозой. "Я даже не пила алкоголь", — выразилась звезда.
Подписчики звезды ополчились против любовника Дианы. Многие сочли, что именно он поспособствовал пагубной зависимости девушки, поверив звезде на слово. Так что теперь снова, как и несколько лет назад, Диана Шурыгина переносит ответственность за нежелательные события в своей жизни на другого человека.
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