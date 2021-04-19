"На таблетках ржу": у оказавшейся в наркодиспансере Шурыгиной начались галлюцинации

Недавно скандальная блогерша сообщила, что расстроена из-за конфликта с возлюбленным. Тогда она поехала в больницу.

Однако, в какое именно учреждение она направляется, дива не уточнила, чем вызвала повышенный интерес у подписчиков. Речь идет о миллионере Денисе Реброве. Девушка сообщила, что долгое время терпела и прощала многое в отношениях, но у нее больше нет сил. Она вспомнила, что ее предупреждали: их роман просто не может продлиться долго.

Теперь Диана Шурыгина снова вышла на связь, чтобы рассказать поклонникам о своем состоянии. Она призналась, что находится в психдиспансере в отделении наркологии. Она сообщила, что сейчас ей тяжело писать, а потому позднее она выложит видео, где расскажет обо всем подробно. К тексту она приложила яркие фото из медицинского учреждения.

Скандальная инстадива отметила, что испытывает проблемы с памятью и не может держаться на ногах. Она призналась, что такое состояние может быть опасным. После пробуждения ее состояние стало совсем "мутным", а перед глазами начали появляться галлюцинации. "На таблетках так ржу", – указала она.

Напомним, с нынешним богатым возлюбленным Диана Шурыгина познакомилась еще в браке с Андреем Шлягиным. 21-летняя девушка говорила, что дорожит их отношениями. Они длятся уже около четырех лет. Комментарии Дениса по этому поводу не публикуются. Однако многие считают, что причиной раздора могло стать именно злоупотребление запрещенными веществами.

