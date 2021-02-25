"Подарок божий!": Пенкин рассказал о зачатии в разгар вечеринки

Зачатие ребенка Сергея Пенкина произошло еще в 80-х годах. Певец не стал этого отрицать. В то время он был в отношениях с коллегой, которая и родила от него. Сейчас плод их любви уже взрослый, но, к сожалению, звездный отец не общается со своим внебрачным наследником.
Сергей Пенкин был в серьезных отношениях дважды. С Еленой Проценко артист познакомился в 1989 году в Москве на одной из вечеринок. Она была младше на 12 лет, ее родители-бизнесмены жили в Англии. Вскоре пара поженилась. Но жить на две страны у Пенкина и его жены не получилось, и они расстались.
Второй серьезный роман Сергея Пенкина был с журналисткой Владленой Пономаренко. Отношения были бурными, но тоже недолгими. Пара по-прежнему иногда общается.
Поздравить с 60-летием Сергея Пенкина пришли многие его коллеги и друзья – Эвелина Бледанс, Жанна Эппле, Наталия Гулькина. Все были удивлены тем, насколько Пенкин подтянут и хорош собой. К празднику он сделал себе подарок и похудел на 15 килограммов. В "Инстаграм" поклонники присоединились к поздравлению.
"Долгие Вам лета и всего всего самого хорошего. Вы подарок божий"; "От души поздравляем Вас", – написали фолловеры.
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