"Я всех расцелую": Пенкин пролил свет на свои гей-контакты

Сергей Пенкин стал новым гостем программы Дмитрия Гордона.

Артист рассказал, как относится к тому, что его называют гей-иконой. По словам Гордона, ему часто приходилось слышать, что собеседника ассоциируют с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. "Если это кому-то нравится, пусть так и думают. Я только всех расцелую", – отметил Сергей Пенкин.

О своих отношениях с представителями гей-тусовки певец предпочел не распространяться. Он отметил, что периодически чувствует себя одиноким, что в целом нормально. "Одиночество – это не когда ты один, бывает, что вокруг много народу. Одиночество – это когда непонимание тебя. Одиночество – это страшно", – подчеркнул Сергей Пенкин.

По словам артиста, у него бывают дни, когда он плачет. Как отметил певец, растрогать его может музыка и страдания людей. Собеседник Дмитрия Гордона добавил, что не может спокойно смотреть на горе других. "Неважно – маленький, взрослый, больной. Мне очень жалко", – поделился Сергей Пенкин.

Также в интервью Дмитрию Гордону артист рассказал, почему решил избавиться от лишнего веса. В феврале певец отметил юбилей и накануне важной даты похудел на 22 килограмма. По словам Пенкина, ему предстояло выступать с другими артистами, поэтому хотелось выглядеть соответствующе. "Все такие красивые, и мне хотелось", – сказал музыкант.