Мать Манукяна бросилась в ноги Пугачевой: Я сейчас заплачу

Шоу Максима Галкина "Музыкалити" вышло в необычном формате.

Участие в программе приняли певец Трофим с дочкой Лизой и Давид Манукян с мамой Анной. Максим Галкин в шутку отметил, что впервые ведет программу, в которой никто не ругается матом.

Артисты и их родственники обсудили современную музыку. Например, они попытались определить, как отличить творчество от коммерции. По мнению Трофима, о мимолетной связи можно написать по-разному: или сказать "Вали ты", или лирично отметить "Три счастливых дня было у меня". Во втором случае все будут в восторге, это и есть творчество.

Максим Галкин напомнил, что слова этой песни написала сама Алла Пугачева. Как оказалось, мать Давида Манукяна является страстной поклонницей Примадонны. Она заявила, что в свое время песни звезды давали им с сыном надежду и веру в лучшее будущее. Женщина с благодарностью отметила, что композиция Аллы Борисовны "Нас бьют — мы летаем" была ее девизом по жизни. По словам Анны, Пугачева сыграла огромную роль в становлении Давида Манукяна.

"Я сейчас заплачу!" – не выдержал рэпер и обнял маму.

Напомним, в начале этого года Давид Манукян расстался с Ольгой Бузовой. После разрыва девушка обвинила артиста в домашнем насилии и изменах. Молодой человек отказался комментировать ситуацию. Мама рэпера уверена, что время все расставит на свои места.