Рапунцель из "Дома-2" экстренно госпитализировали после ужина со стриптизером

Алена Рапунцель встречается со стриптизером Ильей Семиным. В своем инстаграм-аккаунте участница телестройки сообщила о злоключениях, которые произошли с ней накануне.
Девушка поведала, что они с избранником ужинали, когда у нее внезапно сильно заболел живот. Лекарства не помогли, и звезде реалити-проекта пришлось вызвать неотложку. Ночью в больнице ей поставили неутешительный диагноз: внематочная беременность.
После долгого ожидания помощи врача Алена Рапунцель так ее и не дождалась. Она была шокирована тем, что и другим пациентам пришлось несколько часов ждать приема специалиста.
Алена отметила, что обязательно посетит днем гинеколога и сдаст необходимые анализы. Девушка сняла несколько видео из клиники, но больше в ее аккаунте не было постов на интимную эту тему.
Отметим, что Рапунцель и Семин демонстрируют очень жаркие отношения. Пара то громко ссорится, то мирится. Недавно между влюбленными произошел серьезный конфликт. В своем микроблоге участница шоу "Дом-2" разместила кадры, на которых запечатлены последствия скандала.
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