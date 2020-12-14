"Бил головой об пол": Алена Рапунцель рассказала о зверствах мужа при ребенке

Илья Яббаров зверски поступил со своей бывшей возлюбленной Аленой Рапунцель. Все помнят, как он бросил беременную девушку, став заигрывать с другими у нее на глазах на шоу "Дом-2". Алена Рапунцель сильно любила Илью Яббарова и терпела его поведение. Но измена поставила точку в их отношениях.
Пара распалась, и даже собиралась судиться из-за общего сына Багдана. Но теперь пришла к консенсусу. Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель рассказала, что за все простила Илью Яббарова.
В какой-то момент они снова сошлись и вернулись на проект, но оказалось, что в одну реку невозможно войти дважды. На "Доме-2" пара вновь начала скандалить и даже драться.
"Он потом начал меня бить, головой об пол, при ребенке. Не знаю, как он меня не убил. Я дура была, но я не жалею", – рассказала Алена.
Теперь они просто друзья. Ради ребенка бывшие возлюбленные сохранили нормальные отношения. Илья Яббаров встречается с другой девушкой. Сердце Алены тоже несвободно. Она признает, что желает счастья своему бывшему, несмотря ни на что. По словам Рапунцель, новая девушка Яббарова ей очень нравится.
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