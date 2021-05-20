Шура вернулся к бросившей его матери после страшного предательства

Шура долгое время не общался с матерью из-за имущественного скандала. Наконец семья воссоединилась.

Российский певец Александр Медведев, более известный как Шура, несколько лет назад крупно поссорился со своей матерью. Причиной конфликта стала квартира на родине – Новосибирске, где и живет его родительница. Женщина решила, что прославленный артист должен отказаться от наследства, но Шура этого не захотел.

В результате мать певца выселила его через суд. Но как выяснилось, кроме квартиры в Новосибирске, которая полагалась ему по наследству, у Шуры больше не было никакой недвижимости, как считала его мать.

Поэтому после поступка матери Шура фактически стал бомжем. После конфликта семья долго не могла найти общий язык. И вот наконец артист решил, что пора забыть все обиды.

К слову, сейчас у него уже есть квартира, Он взял ее в ипотеку, которую все еще не погасил.



В честь своего 46-летя Шура решил приехать к матери. Он решил отпраздновать день рождения вместе с ней. Отметим, что артист не отмечал праздники в семье уже 25 лет.

Напомним, мать Шуры отдала его в детский дом, когда он был еще ребенком. Потом Маленького Сашу забрала к себе его бабушка, которая и воспитала мальчика.