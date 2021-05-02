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Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой

Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой

Бывшая прима Большого театра отдыхает на Мальдивах. Светлое Христово Воскресение Анастасия Волочкова встретила на курорте.
прочитано 501 раз

На днях балерина отправилась на отдых. Артистка и ее возлюбленный Олег полетели к Индийскому океану, в отель, в котором останавливались несколько месяцев назад. По словам Анастасии Волочковой, на райском острове ей действительно хорошо.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В личном микроблоге Анастасия поздравила подписчиков с древнейшим и самым важным христианским праздником – Пасхой. Волочкова пожелала пользователям Сети радости, счастья и истинных благ. Артистка отметила, что на курорте для нее каждый день праздник.

Публикацию Анастасия Волочкова, как показалось, сопроводила несколько неуместным фото. На снимке танцовщица запечатлена в обнимку с полуголым избранником. Анастасия и Олег резвятся в бассейне. Любимый мужчина балерины повернулся спиной к камере и держит в руках бокал.

Напомним, Анастасия Волочкова скрывает лицо избранника от публики. Между тем ранее в интервью балерина раскрыла некоторые факты биографии ухажера. По словам знаменитости, Олегу 38 лет, у него есть дочь от прошлых отношений. Мужчина занимается бизнесом. Волочкова познакомилась с благоверным в нотариальной конторе, летом 2020 года.

"Мы ничего не скрываем. Мы просто не афишируем", - комментирует новый роман Анастасия Волочкова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 13:03 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость715223
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Месяц назад она тоже «искренне», как всегда,сообщила о расставании с этим Олегом,даже нелестно отозвалась о нем,но,узнав,что она летит на Мальдивы,бизнесмен срочно нарисовался. Почему бы не отдохнуть за счёт немолодой дамы в поиске?
Гость .
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Очередной альфонс, живущий за счёт состоятельных дам преклонного возраста.
1

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