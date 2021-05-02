Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой

На днях балерина отправилась на отдых. Артистка и ее возлюбленный Олег полетели к Индийскому океану, в отель, в котором останавливались несколько месяцев назад. По словам Анастасии Волочковой, на райском острове ей действительно хорошо.
В личном микроблоге Анастасия поздравила подписчиков с древнейшим и самым важным христианским праздником – Пасхой. Волочкова пожелала пользователям Сети радости, счастья и истинных благ. Артистка отметила, что на курорте для нее каждый день праздник.
Публикацию Анастасия Волочкова, как показалось, сопроводила несколько неуместным фото. На снимке танцовщица запечатлена в обнимку с полуголым избранником. Анастасия и Олег резвятся в бассейне. Любимый мужчина балерины повернулся спиной к камере и держит в руках бокал.
Напомним, Анастасия Волочкова скрывает лицо избранника от публики. Между тем ранее в интервью балерина раскрыла некоторые факты биографии ухажера. По словам знаменитости, Олегу 38 лет, у него есть дочь от прошлых отношений. Мужчина занимается бизнесом. Волочкова познакомилась с благоверным в нотариальной конторе, летом 2020 года.
"Мы ничего не скрываем. Мы просто не афишируем", - комментирует новый роман Анастасия Волочкова.
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