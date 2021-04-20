"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых

В своем микроблоге балерина разместила фото, на котором предстала с новой прической. Анастасия Волочкова позирует в шубе с ниспадающими на плечи волосами теплого оттенка блонд.
"Иногда встречаются в жизни люди, которым просто хочется сказать: "Пока, неудачник!", – подписала кадр звезда. Судя по всему, балерина имела в виду постоянно критикующих ее хейтеров.
Но не это привлекло внимание публики, а волосы знаменитости. Пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни посчитали, что они у Анастасии Волочковой не свои. "Хороший парик", "Волосы откуда?", – высказались скептики. "Куда шуба-то? Лето скоро", – подметил критически настроенный фолловер.
Но большинству внешний вид танцовщицы пришелся по душе. "Ты неотразима", "Очень красивая! Очень идет Вам такая прическа!", "Обворожительная и прекрасная Анастасия", – осыпали комплиментами балерину подписчики.
Примечательно, что как правило Анастасия Волочкова закрывает комментарии из-за нападок злопыхателей. На сей раз же она этого не сделала, видимо, предвидя, что недоброжелателям будет особо не к чему придраться. Как писали "Дни.ру", ранее звезду распекли за шпагат на коне.
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