"Отвратительно и вульгарно": Волочкова раздвинула ноги на мускулистом жеребце

Танцовщица при любом удобном случае демонстрирует свой коронный шпагат. На сей раз звезда расставила ноги на лошади.
В своем инстаграм-аккаунте Анастасия Волочкова предстала сидящей на огромном коне. В подписи к фото балерина отметила, что всегда любит быть на высоте, передает Пятый канал. Поклонники восхитились физическими возможностями, а хейтеры раскритиковали за неприличную, по их мнению, позу.
Некоторые предположили, что больше Анастасии Волочковой нечего показать – фантазия иссякла. Они призвали блондинку вести себя скромнее: мол, годы уже не те. "Отвратительно и вульгарно", – высказался один из фолловеров. Нападки пользователей соцсети 45-летняя танцовщица проигнорировала.
Напомним, что Анастасия Волочкова уже показывала свой фирменный шпагат в самых разных условиях. С раздвинутыми ногами ее видели на яхте, в бане и даже на автожирах.
Кроме того, балерина известна своей любовью к откровенным фото. Звезде нравится демонстрировать свою фигуру в купальнике и даже топлес. Правда, грудь она прикрывает то банным веником, то руками. Из-за травли, которую обрушивают на нее недовольные россияне, танцовщица часто закрывает комментарии к своим публикациям в соцсети.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Одна с тремя малышами
Натуся обрила яйца
Религия и вера.
Почему бы и нет
Надо ли пороть детей?
Смена религии
давно на электрический стул не сажали
хочешь убить врага, раскручивай его везде
Новости с юга