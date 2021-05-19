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Шоу-бизнес
"Отсутствие культуры и вкуса": оскорбленная Долина раскатала участников "Евровидения"

"Отсутствие культуры и вкуса": оскорбленная Долина раскатала участников "Евровидения"

Конфликт легендарной артистки с юной блогершей Валей Карнавал стал едва ли не самым обсуждаемым скандалом за последнее время. На Ларису Долину обрушилась волна негатива.
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Все произошло на шоу "Музыкалити". Валя исполнила распевку, предложенную звездой, после чего та прямо сообщила, что петь ей не стоит. Девушка не сумела спокойно принять критику в свой адрес и попыталась доказать Ларисе Александровне, что петь имеет право любой желающий. В ответ певица резко высказалась о тех, кто так делает, задев и саму Валю.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Неожиданно для многих публика встала на сторону блогерши. Многие обвинили звезду в излишней строгости и нежелании принять позицию нового поколения. Лариса Долина рассказала, что получила невероятное количество оскорблений после выхода выпуска. Возмущенные пользователи не только писали ей лично, но и активно комментировали видео. Обсуждать детали артистка отказалась.

Теперь Лариса Александровна решила пройтись и по участникам "Евровидения" прошлых лет. Она вспомнила выступление Анастасии Приходько, которое крайне огорчило ее. Все дело в том, что голос молодой коллеги показался певице слишком громким и вызывающим. "Отсутсвие культуры и вкуса", – отметила она.

Однако даже у требовательной Ларисы Долиной есть фаворит. Она мечтает, что однажды на конкурс поедет Александр Панайотов. По мнению звезды, именно он достоин представлять страну. Артистка убеждена, что музыкант может принести победу.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 10:07 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

Гость743686
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Ну не Долиной говорить о вкусе и культуре, ни того ни другого этой страшилки никогда не было. А Панайотов... такая же посредственность, как и сама Долина, ларочка вообще собирает вокруг себе подобную серую массу в виде Началовой, Панайотова.... Нет у Долиной никакого лучшего голоса страны, нет и не было, она просто умеет громко извлекать из глотки звуки по нотам, на этом всё!
Гость728086
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Пусть займется воспитанием внучки.Девочка не умеет себя вести.
Гость732109
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страшная как смерть старуха
Гость732109
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"Отсутствие культуры и вкуса" - сказала лысая старуха на седьмом десятке, дефилирующая в проститутских сапогах и платьюшке с голой оппой
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