"Отсутствие культуры и вкуса": оскорбленная Долина раскатала участников "Евровидения"

Все произошло на шоу "Музыкалити". Валя исполнила распевку, предложенную звездой, после чего та прямо сообщила, что петь ей не стоит. Девушка не сумела спокойно принять критику в свой адрес и попыталась доказать Ларисе Александровне, что петь имеет право любой желающий. В ответ певица резко высказалась о тех, кто так делает, задев и саму Валю.
Неожиданно для многих публика встала на сторону блогерши. Многие обвинили звезду в излишней строгости и нежелании принять позицию нового поколения. Лариса Долина рассказала, что получила невероятное количество оскорблений после выхода выпуска. Возмущенные пользователи не только писали ей лично, но и активно комментировали видео. Обсуждать детали артистка отказалась.
Теперь Лариса Александровна решила пройтись и по участникам "Евровидения" прошлых лет. Она вспомнила выступление Анастасии Приходько, которое крайне огорчило ее. Все дело в том, что голос молодой коллеги показался певице слишком громким и вызывающим. "Отсутсвие культуры и вкуса", – отметила она.
Однако даже у требовательной Ларисы Долиной есть фаворит. Она мечтает, что однажды на конкурс поедет Александр Панайотов. По мнению звезды, именно он достоин представлять страну. Артистка убеждена, что музыкант может принести победу.
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