Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Понедельник
17 мая
Лента новостей
16:11
Уроженка Ростовской области с треском провалилась на конкурсе "Мисс Вселенная"
16:05
"Страшно до ужаса": оголившую грудь Барановскую безжалостно затравили
15:57
Россиян предупредили о всплеске телефонных мошенничеств – подробности
15:38
Звезду "Дома-2" избили на детском празднике
15:37
"Хлопает себя по причинному месту": устроившую разврат на сцене Бузову приструнили
15:35
"Сидела на мне": популярный певец откровенно о контакте с Серябкиной
15:18
Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки
15:17
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
15:17
Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой
14:46
Тодоренко вызвала оторопь у народа синими губами
14:42
"Нежно любящий НМ": Цискаридзе признался в чувствах к молодому фавориту
14:38
Закулисные интриги: Ширвиндт выкинул из театра актрису "Доярки из Хацапетовки" после звонка из ГИТИСа
14:33
В Тобольске сына депутата обвинили в ДТП и драке
14:32
Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой
14:30
Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца
14:24
"Пытается защититься от мужа-агрессора?": россияне взбудоражились от фотографии Самбурской
14:23
Рабочий шесть часов проплавал в баке с соляркой
14:09
Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа
14:09
Мясников вступился за Малышеву после жуткой травли
14:08
В Кремле заявили о влиянии "твердой руки" на действия Украины в отношении России
14:07
В Петербурге мужчина упал со стремянки и попал в реанимацию
14:06
"Путин попал в ловушку поддержки Лукашенко": аналитик Класковский о новой встрече президентов России и Белоруссии
14:01
Солит Мариинки впал в кому
13:52
Засекреченное завещание принца Филиппа шокировало Британию
13:52
Построившая карьеру через постель Васильева жестко отреагировала на заявление Прокловой о домогательствах
13:43
Ужаснувшая худобой Собчак объявила о начале серьезной борьбы
13:35
Михаил Шац сделал заявление о смерти
13:26
"Похоже на страшный сон": беременная звезда "Дома-2" намекнула на развод
13:21
Новый поворот в скандале с разлучницей Макеевой: Заявление отправлено в прокуратуру
13:10
Эксперты оценили вероятность падения цен на жилье в России
13:06
Украинский политолог Погребинский об аресте Медведчука: Зеленский пересек "красную линию" Путина
13:03
Анна Седокова начала новую жизнь
12:55
Домогался мужчина: актер Матросов из сериала "Две судьбы" хорошенько отделал обидчика
12:55
В московском общежитии зарезали коменданта
12:50
В Красногорске ребенок выпал из окна
12:43
"Она просто поет про русских женщин?": Манижа раскрыла причины популярности песни для "Евровидения"
12:39
Остриженный под ноль сын Галкина изменился до неузнаваемости
12:31
Вскрылись данные о внебрачном ребенке скончавшегося солиста "Песняров" Борткевича
12:29
Под Москвой в аварии с квадроциклом погиб человек
12:27
"Ух": откровенное фото беременной Арзамасовой ошарашило россиян
12:23
Раскрыты подробности смертельной резни в Екатеринбурге
12:05
Россиянам пообещали доллар по 60 рублей
12:00
На кого бывший муж променял красавицу Пелагею
11:56
Морщинистые колени выдали с потрохами звезду "Клона" Джованну Антонелли
11:41
"Я давно борюсь со старостью": Ольга Орлова в бешенстве от потока лжи
11:27
"Терпишь, раздражаешься": Агутин откровенно об отношениях с Варум
11:13
"Окружу заботой и любовью!": Кравец забирает жить к себе немощного Зайцева
11:03
"Идеальный возраст": дочь Заворотнюк заговорила о беременности
10:58
В России могут изменить правила использования материнского капитала
10:58
"У него в глазах страх": любовника-работягу Макеевой подняли на смех
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Звезду "Дома-2" избили на детском празднике

Звезду "Дома-2" избили на детском празднике

Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов признался, что на него набросился бывший тесть.
прочитано 298 раз

Отношения экс-звезды "Дома-2" и его бывшей супруги Алианы Устиненко оставляют желать лучшего несмотря на то, что у пары растет общий сын Роберт. Недавно женщина жаловалась на то, что ее бывший муж не спешит видеться с наследником и, к тому же, не оказывает финансовой поддержки сыну. Теперь Александр Гобозов решил увидеться с мальчиком и пришел на его день рождения, но там мужчину ждал неприятный сюрприз.

ПО ТЕМЕ

"Саша пропал": мать Гобозова из "Дома-2" просит колдунов найти сына

Пропавший Гобозов из "Дома-2" живет в трущобе с молоденьким мальчиком

Экс-участник телестройки сообщил, что его даже не пустили на праздник. При этом присутствующие на мероприятии напились, и у Гобозова каким-то образом завязался конфликт с бывшим тестем. После словесной перепалки родственник набросился на мужчину с кулаками, в результате чего у Александра оказалась рассечена губа. Экс-звезда подумывает о том, чтобы пожаловаться в полицию.

Гобозов признался, что его ужаснуло поведение тестя, продемонстрированное на празднике. Отец выразил желание забрать мальчика к себе, но после этого начался конфликт. Тестя возмутило, что Александр рассказал другим о том, что он некогда занимал у зятя деньги и не отдал долг – об этом сообщил портал Paparazzi.

Напомним, что не так давно Александр Гобозов стал чуть не самой обсуждаемой личностью в Сети из-за своего исчезновения. Мужчина пропал и долгое время не выходил на связь. Его матери даже пришлось обращаться к экстрасенсам. Однако после Александр Гобозов объявился и сообщил, что у него все хорошо.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: instagram.com/gobozov_sasha/
Автор: 17 мая 2021, 15:38 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бывшие любовники, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян

комментарии

Ответить:

Гость736978
Пожаловаться Ответить
Придурок Гобозов и его родня
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Заявления Орловой о ботоксе вывели Стриженову из себя: "Молодуха" с подтяжкой

Артисток разозлили
Шоу-бизнес

Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа

Девочка повзрослела
Шоу-бизнес

Тодоренко вызвала оторопь у народа синими губами

Новый имидж звезды не оценили поклонники

Шоу-бизнес

Михаил Шац сделал заявление о смерти

Артист опечален произошедшим

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+