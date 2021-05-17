Звезду "Дома-2" избили на детском празднике

Экс-участник "Дома-2" Александр Гобозов признался, что на него набросился бывший тесть.

Отношения экс-звезды "Дома-2" и его бывшей супруги Алианы Устиненко оставляют желать лучшего несмотря на то, что у пары растет общий сын Роберт. Недавно женщина жаловалась на то, что ее бывший муж не спешит видеться с наследником и, к тому же, не оказывает финансовой поддержки сыну. Теперь Александр Гобозов решил увидеться с мальчиком и пришел на его день рождения, но там мужчину ждал неприятный сюрприз.

Экс-участник телестройки сообщил, что его даже не пустили на праздник. При этом присутствующие на мероприятии напились, и у Гобозова каким-то образом завязался конфликт с бывшим тестем. После словесной перепалки родственник набросился на мужчину с кулаками, в результате чего у Александра оказалась рассечена губа. Экс-звезда подумывает о том, чтобы пожаловаться в полицию.

Гобозов признался, что его ужаснуло поведение тестя, продемонстрированное на празднике. Отец выразил желание забрать мальчика к себе, но после этого начался конфликт. Тестя возмутило, что Александр рассказал другим о том, что он некогда занимал у зятя деньги и не отдал долг – об этом сообщил портал Paparazzi.

Напомним, что не так давно Александр Гобозов стал чуть не самой обсуждаемой личностью в Сети из-за своего исчезновения. Мужчина пропал и долгое время не выходил на связь. Его матери даже пришлось обращаться к экстрасенсам. Однако после Александр Гобозов объявился и сообщил, что у него все хорошо.



