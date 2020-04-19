"Саша пропал": мать Гобозова из "Дома-2" просит колдунов найти сына

В этой сложной ситуации Ольга Васильевна прибегла к помощи участников "Битвы экстрасенсов" Дмитрию Волхову и Григорию Кузнецову. Ее сын вот уже полгода практически не выходит на связь и не общается даже со своим ребенком. "Саша пропал. Раньше он дня не мог прожить, не поговорив с сыном. Теперь и с ним не общается", – рассказывает убитая горем мать.
Ольга Васильевна считает, что ее наследник попал в неприятную историю из-за денег – опасения матери подтвердили специалисты. Однако ее предположение о проблемах из-за небольшого долга в 300 тысяч они опровергли. Экстрасенсы уверены, Саша Гобозов задолжал кругленькую сумму и теперь где-то отсиживается, сообщает "СтарХит". При этом магические способности подсказывают экспертам, что искать нужно на загородом.
О пропаже Саши Гобозова заговорили осенью прошлого года. После этого он еще выходил на связь, но не стал рассказывать о происходящем. Тогда его бывшая жена Алиана, с которой Александр познакомился на телепроекте, заверила, что с экс-супругом все в порядке.
Чета Гобозовых сыграла свадьбу в 2013 году, у пары есть общий сын Роберт. Семейная жизнь звездных участников скандального телепроекта была бурной – они не раз расставались, после чего снова сходились. В 2018 году супруги окончательно развелись.
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