Разыскивала даже мать: исчезнувшая звезда "Дома-2" впервые вышла на связь

Долгое время о судьбе Александра Гобозова не было никакой информации. Ходили слухи, что он попал в тюрьму.

Экс-участник "Дома-2" стал едва ли не самой обсуждаемой личностью. Его мать была вынуждена обращаться за помощью к экстрасенсам, а экс-супруга не могла ответить ни на один вопрос. Теперь шоумен вышел на связь.

Оказалось, что у Александра Гобозова все в порядке. О жизни в колонии речи не идет, а Москву он покинул. Он переехал в другой город, чтобы изменить привычный уклад. Сейчас он проживает в Ельце и активно занимается стройкой вместе со своим коллегой по популярному шоу Андреем Чуевым. Зарабатывает звезда "Дома-2" как ведущий различных мероприятий. О своей личной жизни Александр не распространяется.

Ранее бывшая супруга Алиана активно обвиняла его в отсутствии интереса к их общему ребенку. Выяснилось, что она сама препятствовала их общению. Экс-участник телестройки рассказал, что старается уделять внимание сыну и даже смог устроить его в желаемое учебное заведение, что экс-избраннице не удалось. Однако Алиана не в восторге от общения отца и сына, а потому ему приходится непросто. Он дважды пытался подарить мальчику телефон. Первый бывшая возлюбленная отдала своему папе, а во второй так и не вставила сим-карту.

На вопрос, по какой причине его разыскивала мать, Александр Гобозов так и не ответил. Он упомянул, что она прекрасно знала о его местонахождении. У них прекрасные отношения. О перезапуске популярной программы шоумен слышал, но принимать участие не собирается. Он полагает, что в свежем проекте должны показать новые лица.

