"Пытается защититься от мужа-агрессора?": россияне взбудоражились от фотографии Самбурской

Сегодня актриса опубликовала в своих социальных сетях новый пост. Самбурскую запечатлели во время кинопроб. Зажатая поза и пустые глаза говорят о непростой предстоящей роли. Звезда попросила подписчиков оставлять в комментариях свои предположения, что же происходит с ее героиней.
Фолловеры быстро дали обратную реакцию. Почти все комментарии были юмористического характера. Одни шутили про надоедливый быт, другие – про агрессивного супруга, третьи – про бурные вечеринки и похмелье. В стороне не осталась и злободневная тема коронавируса. Поклонники написали Самбурской, что в такой позе можно сидеть только тогда, когда приходит положительный ПЦР-тест.
"Счет за коммуналку пришел", "Только закончила мыть посуду и увидела немытую сковородку", "Положительный ПЦР на ковид", "Пытается защититься от мужа-агрессора", "Проснулась после пятницы, вспоминает, как ее зовут", – иронично отметили поклонники.
Также многие вспомнили конфликт Настасьи Самбурской с ремонтниками. По словам звезды, несколько лет она не может закончить ремонт из-за некачественных работ. На эту тему подписчики также написали множество забавных комментариев:
"Надумала ремонт делать", "Увидела ремонт, который ей сделали", "Последствия ремонта", – прокомментировали фолловеры.
Напомним, что недавно Настасья Самбурская была в бешенстве от непрофессиональных рабочих. Они изрешетили всю квартиру, оставили дырки в стенах и не выполнили многие пожелания звезды. Примечательно, что сама актриса не считает свои предпочтения излишними, к тому же за ремонт она отдает большие деньги.
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