"Я жду извинений": тяжелобольного Зайцева втянули с новый скандал из-за долгов

Коллега модельера ранее вызвалась спасти погрязший в многомиллионных долгах Дома моды Вячеслава Зайцева. Девушка решила проявить солидарность и спасти легендарное предприятие.
Однако руководство Дома моды такая перспектива, мягко говоря, не обрадовала. Помощники модельера обвинили Анику Керимову в пиаре на имени Вячеслава Зайцева. Замгендиректора предприятия Расул Ахмкетов заявил, что финансовое положение у дизайнера удручающее. По его словам, у девушки нет денег, чтобы помочь Дому моды.
Он также отметил, что Аника не может выкупить даже свою квартиру в Апрелевке. Керимова после таких слов взорвалась, заявив, что это полная чушь и ложь. По ее словам, никакой недвижимости в Апрелевке у нее не было и нет.
Дизайнер считает, что своими словами Ахмкетов доказал, что является дилетантом. Она отметила, что ее Дом моды успешен и имеет стабильный доход уже более десяти лет. Керимова добавила, что не понимает, почему ее предложение о помощи было воспринято помощниками Вячеслава Зайцева в штыки.
"Я жду извинений от помощника Зайцева", – заявила Аника. Она заверила, что не позволит очернять свое честное имя. Если же ложь будет продолжаться, то дизайнер намерена обратиться в суд.
Напомним, последние несколько лет кутюрье борется с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Несмотря на это, Вячеслав Зайцев старается следить за тем, как идут дела в его Доме моды.
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