"Я люблю тебя!": вдова Караченцова накинулась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева

Вся страна переживает за страдающего болезнью Паркинсона кутюрье. Недавно разгорелся скандал с вечеринкой по поводу дня рождения мэтра моды. Поговаривали, что на мероприятие некие люди продавали билеты, а в числе гостей были неизвестные никому персоны.
Позже в Сети были обнародованы видео, на которых странные люди танцевали дома 83-летнего Вячеслава Зайцева. Затем появились неподтвержденные данные о долгах Дома моды кутюрье, а также ссоре между модельером и его сыном Егором.
В студии шоу собрались коллеги, родные и знакомые Вячеслава Зайцева. Пришла на эфир и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Актриса уверенно подсела к модельеру, представилась и бросилась на кутюрье с бурными чувствами.
"Мой сладкий!", – обратилась к Вячеславу Зайцеву знаменитость. Она расцеловала его и заключила в свои объятия. Артистка заявила, что модельер – гений. "Я люблю тебя!", – добавила Поргина. Актриса назвала кутюрье добрым человеком и попросила долго жить. Сам Вячеслав Зайцев слушал вдову артиста, вежливо и несколько смущенно улыбаясь.
Напомним, болезнь Паркинсона началась у кутюрье пять лет назад. С 2016 года модельер живет в своем в загородном доме и крайне редко общается с журналистами.
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