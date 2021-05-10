Погрязший в долгах тяжелобольной Зайцев готов пойти на крайние меры

Дом моды Вячеслава Зайцева погряз в долгах, и теперь его могут продать.

Последние несколько лет модельер борется с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Несмотря на недуг, он старается следить за тем, как идут дела в его Доме моды. Увы, детище Вячеслава Зайцева погрязло в долгах. На данный момент компания нуждается в 40 миллионах рублей, однако где взять деньги – неясно.

Подруга дизайнера модельер Аника Керимова заявила, что готова решить вопросы. По словам девушки, сейчас Дом моды нуждается в хорошем управленце, и она не против взять на себя эти обязательства. Она отметила, что ей бы хотелось, чтобы детище известного кутюрье продолжало жить. "Я готова купить Дом моды Зайцева!" – заявила Керимова.

Модельер отметила, что потребуется время, чтобы вывести предприятие на хороший уровень, но она уверена, что сможет справиться с трудностями. Дизайнер заявила, что в своем творчестве всегда ориентировалась на Вячеслава Зайцева, а он учил ее экспериментировать. Вероятно, чтобы спасти дело своей жизни модельеру придется все же пойти на крайние меры и продать Дом моды.

Напомним, в начале весны кутюрье отметил день рождения. По слухам, помощники дизайнера продавали входные билеты на мероприятие, и цена начиналась от 15 тысяч рублей. На вечеринку по случаю важной даты пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. По словам Льва Лещенко, артисты не могли не поддержать друга.