Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне

Теледива не устает радовать поклонников интересными снимками и видео в своем инстаграм-аккаунте. Звезда эфира активно ведет микроблог, делясь кадрами из многочисленных путешествий.
Многих интересует, как Екатерина Андреевой удается выглядеть так молодо и привлекательно. Знаменитость не раз подчеркивала, что ведет активный образ жизни, занимается спортом и внимательно следит за здоровьем.
На сей раз ведущая Первого канала поделилась роликом из бассейна в горах. На видео теледива грациозно прыгает в воде в купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.
Восторженные отзывы комментаторов не заставили себя долго ждать. "Фантастика! Грация, изящество, расслабление", "Фея", "Просто шедевр", "Екатерина, вы очень красивая во всем", – отреагировали на публикацию подписчики.
Отметим, что телеведущая обожает путешествовать. Звезда объездила уже полмира. Екатерина Андреева всегда делится фото и видео из путешествий в своем инстаграм-аккаунте. А вот снимки с мужем Душаном Перовичем на ее страничке можно увидеть довольно редко.
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