Плющенко публично осрамили за "показуху": Это уже клиника

Евгений Плющенко в личном блоге показал, как проходит интенсив в его академии фигурного катания.

Спортсмен недавно вернулся с Мальдив и приступил к работе. По словам одиночника, пока остальные отдыхают, он и его подопечные активно тренируются.

Евгения Плющенко показал, что его "ангелы" провели занятия на улице и на льду. Фигурист уверен, что если усердно работать, то можно стать не просто сильным – непобедимым! Стоит отметить, что в занятиях принял участие и сын спортсмена Александр, которого все зовут Гном Гномыч.

Впрочем, пользователи Сети подняли Евгения Плющенко на смех. Народ отметил, что спортсмен устроил "показуху", ведь всем известно, что в мае у фигуристов заканчивается сезон, начинаются отпуска, поэтому тренировки и прекращаются. Также любители спорта припомнили тренеру, что за сезон его подопечные не взяли ни одного призового места.

"Интенсив решил пройти только Гном , судя по историям. И то, в принудительном порядке (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пока ты в своей Акадэми играл в тренера, другие тренеры и спортсмены работали и получали высшие награды", "Пока все спортсмены отдыхают, мы работаем..." – так бывает с теми, кто, пока все работали, отдыхал", "Это уже клиника. "Впервые в истории, никто ранее, нам некогда вещать, пока другие отдыхают..." Сезон очень хорошо показал, кто работает, а кто языком треплет", "Похоже, гномыч уже не только главное рекламное лицо акодэмии, но и единственный потребитель ее услуг", – пишут в комментариях.

