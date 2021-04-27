"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян

На Мальдивы звездное семейство отправилось без младшего ребенка. По словам продюсера Яны Рудковской, малышу лучше было остаться дома с дедушкой и няней. Жену Евгения Плющенко уже упрекнули в том, что она, кукушка, бросила ребенка, не успев родить.
Несмотря на колкие комментарии в "Инстаграм", семья продолжает спокойно наслаждаться шикарным отдыхом на Мальдивах. На днях Евгений Плющенко выложил очередной свежий снимок. На нем он предстал с кубиками пресса и в ярких плавках.
"Вы не соскучились по маленькому ребенку, которого оставили дома???"; "Вы там долго еще собираетесь быть?" – не угомонятся поклонники.
В тексте публикации фигурист отметил, что намерен провести на островах мастер-класс по фигурному катанию. Как выяснилось, в одном из самых дорогих отелей Мальдив есть ледовая арена, а Евгений Плющенко принимал участие в ее торжественном открытии и даже собирался открывать там школу фигурного катания. Однако намерения Плющенко вызвали смех у россиян.
"Потеряна связь с реальностью!"; "Кто туда будет ходить?"; "Пусть там и остается, поднимает мальдивское фигурное катание с колен. Как раз его уровень", – написали злые комментаторы.
Ранее "Дни.ру" писали, что сына Яны Рудковской затравили из-за провинциальной прически.
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