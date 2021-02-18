Стал отцом: вскрылась правда о внебрачном ребенке Пенкина

После концерта в Москве виновник торжества пригласил родных и друзей в ресторан. В честь важной даты Сергей Пенкин сделал сенсационное признание.
Оказывается, у певца есть взрослый сын, рожденный в 80-е годы. Матерью наследника артиста стала певица, работавшая в гостинице "Космос". Подробностей музыкант о ребенке раскрывать не стал.
Сергей Пенкин был один раз женат на журналистке Елене Проценко. Но пара быстро развелась. Причиной расставания стало то, что супруга певца захотела переехать в Англию, а исполнитель пожелал остаться на Родине.
Также на юбилее знаменитости выяснилось, что он едва не потерял огромное состояние, накопленное за свою карьеру. Речь идет об иске, из-за которого Сергей Пенкин чуть не лишился 63 миллиона рублей.
Примечательно, что помимо звезд российского шоу-бизнеса на празднике была таинственная девушка, которую некоторые журналисты посчитали "любовью" Сергея Пенкина.
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