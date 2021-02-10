Может себе позволить: резкая и холодная Долина избавилась от Пенкина

В одном из свежих интервью Сергей Пенкин пожаловался, что в какой-то момент Лариса Долина разорвала с ним отношения. По словам певца, подобное поведение показывает лишь сущность человека. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом "Дни.ру" рассказал, что думает по поводу конфликта звезд.

"Вопрос в общем-то житейский, каждый из нас проходит через это. Мы все так или иначе перестаем общаться по тем или иным поводам, это не значит, что мы разругались. Так жизнь устроена", – рассуждает Сергей Соседов.

"Лариса вообще человек неконфликтный. Она человек принципиальный, где-то резкий, но она неконфликтна. Что касается скандалов, это не про Ларису. Она человек откровенный, иногда рубит, говорит то, что считает нужным сказать. Но я никогда не слышал, чтобы она плохо говорила о ком-то из своих коллег", – отметил Соседов.

При этом музыкальный критики отметил, что Лариса Долина – певица из певиц и может себе позволить на многих смотреть свысока. Собеседник "Дни.ру" добавил, что артистка невероятно поет. "Я бы ее назвал леди "холодный" джаз. Она и в жизни такая же, как на сцене. Говорят, Пугачева на сцене одна, а в жизни другая. В общем-то, так и есть. Лариса в жизни холодновата – такой характер, типаж", – заявил Сергей Соседов.

"У нее хорошая карьера. Ей ли завидовать Пенкину? Ну смешно же даже. Так случилось, что Лариса более востребована как артистка, чем Сережа", – подчеркнул музыкальный критик в беседе с "Дни.ру".

По словам Сергея Соседова, нет ничего удивительного в том, что коллеги в какой-то момент перестали общаться. Возможно, Долина просто избавилась от тех в своем окружении, кто не близок ей по духу.

"Невозможно все время общаться с одними и теми же людьми – это скучно, это неинтересно. Общаться постоянно можно только с самыми близкими по духу, но таких очень мало", – подытожил журналист.