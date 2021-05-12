"Жестко обстреляли": перепуганный Соколовский попал в беду

Накануне исполнитель должен был уехать из Израиля. Однако сделать это ему не удалось. Он стал свидетелем страшных событий.

Уже несколько дней ужасающие новости о конфликте Израиля с сектором Газа не дают покоя никому. Фото и видео очевидцев ракетных атак разлетаются по Сети. Артист отдыхает в Израиле уже достаточно давно, но накануне он решился покинуть территорию. Выехать ему запретили. Пока исполнитель поменял билеты и планирует вылететь 13 мая.

Страшнее всего, безусловно, было вовсе не это. Вскоре после рассказа Влад Соколовский начал публиковать кадры с места событий. Неподалеку от дома семьи артиста пролетали ракеты. Следы от них были отчетливо видны на небе, а музыкант только и успевал, что писать, какое количество заметил на этот раз.

В какой-то момент он окончательно напугал поклонников. "Очень жестко обстреляли. Около 20 ракет за раз", – сообщил он в "историях" своего личного блога. Испуганный исполнитель отметил, что в этот момент "затрясло" весь город. Он сообщил, что после очередного звука выстрела все встают около стен, а некоторые бегут в убежища.

Влад Соколовский показал подписчикам, как выглядит убежище. Безопасное помещение оказалось небольшой комнатой, где часами сидят люди, которые мечтают ощутить себя в безопасности после всего увиденного. Вечером они с семьей вернулись домой. Певец пообещал держать поклонников в курсе событий.