Не может отпустить: Дакота отчитала гуляющего Соколовского

Бывший солист группы "БиС" всего лишь опубликовал фотографию с необдуманной подписью в личном блоге, а его бывшая возлюбленная сразу же "налетела" с замечаниями. По мнению Риты Дакоты, неверность певца – это самая важная тема для обсуждений.
Даже многочисленная аудитория заметила, что исполнительница при любой возможности упоминает грехи экс-супруга. Так, девушка неадекватно отреагировала на слова артиста, заметив необычное словосочетание. Видимо, Дакота помнит лишь черную полосу в отношениях с певцом.
Всему виной обновленный пост Влада. Под незатейливым снимком он написал, что раньше не любил ходить в путешествиях и старался пересаживаться на местный транспорт. Однако с возрастом он понял, что пешие прогулки открывают больше возможностей для любознательных туристов.
"Тут еще никто не пошутил про "гулятельный" вид отдыха? Простите мне мой черный юмор, уж очень люблю поржать", – добавила Рита.
Сам Соколовский не отреагировал на колкие выпады бывшей супруги и продолжил делиться фотографиями. Напомним, осенью Влад провел много времени в Сочи: уже был холодный период, поэтому туристы могли лишь "красиво гулять и сидеть в простом номере". Тогда артист свернул на тропу пеших прогулок и обрел вдохновение.
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